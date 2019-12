Liverpool auf dem Weg zum Premier-League-Titel: Manchester City kassiert im Derby nächsten Rückschlag

Als einziger erstzunehmender Verfolger dürfte nun Leicester City bleiben. Die Mannschaft von Klopps Vorgänger Brendan Rodgers könnte den Rückstand mit einem Sieg am Sonntag gegen Aston Villa zumindest im einstelligen Bereich halten und zumindest wieder auf acht Punkte an Liverpool heranrücken. ManCity kommt wohl nicht mehr für das Titelrennen in Frage - im Etihad Stadium verloren die Schützlinge von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola hochverdient gegen den in dieser Saison bisher schwachen Lokalrivalen. Die Aufholjagd ließ vor heimischen Publikum lange auf sich warten.