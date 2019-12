"Null-Toleranz-Politik": ManCity untersucht rassistischen Vorfall bei Stadtderby gegen ManUnited

Englands Meister Manchester City untersucht nach eigenen Angaben einen rassistischen Vorfall beim Lokalderby gegen Manchester United . In einem Video, das in sozialen Netzwerken kursiere, sei ein Fan zu sehen, der in der zweiten Halbzeit der Partie rassistische Gesten mache. Das teilte der Verein am Samstagabend nach der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester United mit.

Klopp-Team festigt Rang eins - und greift nach dem Titel

Der 18-malige englische Meister FC Liverpool wartet seit 1990 auf den Gewinn der Meisterschaft. In der vergangenen Saison landete die Klopp-Elf in der Premier League nur einen Punkt hinter Meister Man City. In dieser Spielzeit ist das Team in der Liga noch ungeschlagen und hat nach 15 Siegen in 16 Saisonspielen 46 Punkte auf dem Konto.