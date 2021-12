Manchester-Coach Guardiola vor Reise nach Leipzig: "Wir spielen nicht um Punkte"

Leipzig. Eines stellte Pep Guardiola, seines Zeichens Trainer von Manchester City , am Tag vor dem Gastspiel bei RB Leipzig (Dienstag, 18.45 Uhr) schon einmal klar. "Wir spielen nicht um Punkte", sagte der Katalane auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Abflug nach Deutschland. Was er meinte: Zwar werden im letzten Gruppenduell der Champions League natürlich drei Zähler vergeben, sein Team ist auf diese aber nicht mehr angewiesen. Die Citizens können von Platz eins in Gruppe A nicht mehr verdrängt werden. Während es für die Gäste aus England tabellarisch um nichts mehr geht, spielen die Leipziger unter Interims-Chefcoach Achim Beierlorzer um alles, genauer gesagt um das Überwintern in der Europa League . Die Sachsen schielen deshalb mit einem Auge nach Paris, wo sich zeitgleich PSG und der FC Brügge gegenüberstehen. RB ist punktgleich mit den Belgiern, darf also keinesfalls weniger Zähler holen als der FC.

Auch aus diesem Grund versprach Guardiola am Montag, sein Team werde am Dienstag alles raushauen. "Wir sind Sportler. Wir werden alles geben, aus Respekt vor dem Wettbewerb, aus Respekt vor Leipzig, aus Respekt vor Paris und Brügge." Ohnehin biete jedes Spiel die Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. "Genau das wollen wir tun. Jeder unserer Spieler will gewinnen", so der Coach von ManCity. Der will trotz dieser Beteuerungen, die Chance nutzen und nimmt einigen Nachwuchstalente mit auf die Reise nach Sachsen. Cole Palmer, James McAttee, CJ Egan-Riley, Romeo Lavia und Josh Wilson-Esbrand werden mit im Flieger sitzen. "Vielleicht können sie ein paar Minuten bekommen", sagte Guardiola. "Wir können ja fünfmal wechseln und nicht nur dreimal wie in England."