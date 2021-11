Klare Verhältnisse im Manchester-Derby. Mit einem ungefährdeten 2:0 (2:0) gewinnt Manchester City das Duell gegen Manchester United . Die "Citizens" kontrollierten das Spiel im Old Trafford fast nach Belieben und distanzieren den Lokalrivalen in der Tabelle auf nunmehr sechs Punkte.

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar: United brauchte einen Sieg, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren. Mit einem Erfolg hätten die "Red Devils" den Stadt-Rivalen sogar nach Punkten eingeholt. Doch über den Sieg entschied am frühen Samstagnachmittag von Beginn an nur eine Mannschaft.

Das Team von Trainer Pep Guardiola bestimmte die Partie nach Belieben und wurde dafür auch früh belohnt. Eine scharfe Hereingabe von Joao Cancelo will Eric Bailly bei seinem ersten Liga-Einsatz in dieser Saison klären, doch der Versuch missglückt und der Ball landet im eigenen Netz (7.). In der Folge war es United-Torwart David de Gea, der die Gastgeber mit starken Paraden im Spiel hielt. Doch unmittelbar vor der Pause wird der Spanier erneut überwunden. Nach einer Cancelo-Flanke drückte Bernardo Silva den Ball am zweiten Pfosten zum 2:0 über die Linie (45.).