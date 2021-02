ManCity-Star Ilkay Gündogan warnt vor Champions-League-Gegner Gladbach: "Können jeden schlagen"

Gündogan erwartet "zwei interessante Spiele"

"Wir wissen, wie gut wir sein können und was wir tun müssen, aber wir werden unsere Gegner ernstnehmen", sagte Gündogan vor dem Achtelfinalhinspiel gegen die Elf von Trainer Marco Rose am Mittwoch in Budapest (21 Uhr/DAZN). "Aber die Gladbacher sind an einem guten Tag in der Lage, jeden zu schlagen", sagte der 30-Jährige am Dienstag in Manchester. Dass Gladbach in den vergangenen Wochen immer wieder Probleme gehabt hat, habe er allerdings auch wahrgenommen – will sich davon aber nicht täuschen lassen: "Wir wissen, wie gut sie sind und dass sie Fußball spielen wollen. Es sollten zwei interessante Spiele werden", so Gündogan.