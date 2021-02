Guardiola-Team eilt von Sieg zu Sieg: ManCity im FA Cup gegen Zweitligist Swansea locker weiter

ManCity macht nach der Pause schnell alles klar

City nahm in der Folge ein wenig den Fuß vom Gaspedal, behielt den Ball aber weiter zu großen Teil in eigenem Besitz. Swansea verzweifelte an den Ballstafetten der "Sky Blues" – bis die Waliser sich in der Schlussphase aus dem Nichts dann doch noch einmal aufbäumten: Youngster Morgan Whittaker kam nach einer Flanke am Strafraumrand an den Ball und zog per Dropkick zum 3:1 ab (77.). Es war letztlich aber nicht mehr als ein Trost-Treffer für den Außenseiter. ManCity sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale unterm Strich vollkommen ungefährdet. Zeit zum Durchatmen bleibt Gündogan und Co. aber kaum: Am Samstag steht in der Liga gegen Tottenham (18.30 Uhr, Sky) schon die nächste wichtige Aufgabe auf dem Programm.