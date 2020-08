Fix: Manchester City holt Valencia-Profi Ferran Torres – Sané-Nachfolger wird zum Ablöse-Schnäppchen

Der Nachfolger für Leroy Sané ist da: Manchester City hat den Transfer von Flügelspieler Ferran Torres perfekt gemacht. Der 20-jährige spanische U21-Nationalspieler kommt vom FC Valencia , wie beide Vereine am Dienstagabend bekannt gaben. Torres bindet sich langfristig an City, unterschreibt beim Team von Trainer Pep Guardiola einen Vertrag bis 2025. Laut eigener Aussage entschied sich Torres auch wegen Guardiola für den Wechsel nach England. "Pep fördert einen wirklich offenen, aggressiven Stil, den ich liebe, und er ist ein Trainer, der schon in der Vergangenheit erwiesenermaßen Spieler besser gemacht hat. Das er meine Entwicklung fortan begleitet, ist ein Traum", wird der Spanier auf der Homepage der Citizens zitiert.

Schnäppchen für Guardiola und Co.: Torres kostet weniger als die Sané-Ablöse

Torres ist in einem Vorort Valencias geboren und entstammt aus der Jugendabteilung des FC Valencia. Im Januar 2018 stieg er mit erst 17 Jahren ins Profi-Team der "Fledermäuse" auf. Mit den spanischen Jugendnationalmannschaften wurde er 2017 U17-Europameister und 2019 U19-Europameister. In der vergangenen insgesamt eher enttäuschenden Saison mit dem FC Valencia, die in der La Liga nur auf Rang 9 endete, zählte er zu den Lichtblicken: In 37 Partien in der Liga und im Pokal erzielte er 4 Tore und steuerte 6 Vorlagen bei. In 6 Partien in der Champions League kamen weitere 2 Treffer und 2 Vorlagen hinzu.