Grealish mit Tor-Premiere: Manchester City feiert Kantersieg gegen Norwich

Da ist er endlich, der erste Saisonsieg für Manchester City – und wie: Nach dem 1:1 im ersten Spiel der neuen Saison in der Premier League bei den Tottenham Hotspur hat der Meister am zweiten Spieltag jubeln dürfen. Am Samstagnachmittag gewannen die Sky Blues im heimischen Etihad-Stadion souverän mit 5:0 (2:0) gegen Aufsteiger Norwich City vom deutschen Trainer Daniel Farke. Norwich-Keeper Tim Krul per Eigentor (7.), Neuzugang Jack Grealish mit seinem ersten Tor (22.) sowie Aymeric Laporte (64.), Raheem Sterling (71.) und Riyad Mahrez (84.) erzielten die Tore für ManCity.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zeigte sich von der ersten Minute an auf der Höhe und dominierte die Gäste mitunter nach Belieben. Es dauerte nur sieben Minuten, bis das erste Tor fiel: Nach Pass von Rodrigo flankte Gabriel Jesus vom rechten Strafraumrand wuchtig in die Mitte, wo erst ein Norwich-Verteidiger und dann Torhüter Krul den Ball ins eigene Tor lenkten. Zehn Minuten später erhöhte Ferran Torres vermeintlich auf 2:0. In der Entstehung sah Schiedsrichter Graham Scott nach Ansicht der Video-Bilder allerdings ein Foul am Ex-Bremer Milot Rashica in Diensten von Norwich und nahm das Tor zurück (17.). In Durchgang eins gab es dann aber doch noch das 2:0 – und das brachte das Etihad zum Beben: 118-Millionen-Euro-Mann Grealish stolperte eine Flanke von Gabriel Jesus zu seinem ersten Tor im City-Dress in die Maschen (22.).

In der zweiten Halbzeit fiel dann auch die letzte Gegenwehr der "Canaries" von Trainer Farke. Nach einer Ecke staubte zunächst Innenverteidiger Laporte zum 3:0 der Gastgeber ab (64.). Nach dem dritten Assist von Gabriel Jesus erhöhte Sterling dann auf 4:0 (71.). Und in der Schlussphase ließ Mahrez Norwich-Keeper Krul nach langem Ball von Abwehrchef Ruben Dias dann im Eins-gegen-Eins keine Chance und setzte mit dem 5:0 den Deckel drauf (84.).