ManCity baut Serie weiter aus: Guardiola-Team gewinnt auch gegen Wolverhampton

Die Dominanz, mit der Manchester City derzeit auftritt, ist atemberaubend: Der englische Klub hat seine Siegesserie ausgebaut und in der Premier League mit 4:1 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers gewonnen. Der Erfolg am Dienstagabend war der 21. Pflichtspielsieg des Vize-Meisters in Serie. In diesem Jahr hat die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola jede einzelne Partie gewonnen. Gegen die Wolves hatte die Guardiola-Elf aber lange ihre Probleme und machte erst in der Schlussphase alles klar.

