"Hatten etwas Pech": Manchester City hadert trotz vier Toren gegen Real mit der Chancenverwertung

Ein Spiel auf Europas größter Fußballbühne, das lange in Erinnerung bleiben dürfte. Ein leichtes Polster für das Rückspiel. Und vier erzielte Tore. Trotzdem herrschte bei Manchester City am Dienstagabend nach dem 4:3-Heimsieg gegen Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Unzufriedenheit. "Auf die 90 Minuten gesehen fühlt es sich an, als hätten wir mehr Tore erzielen müssen", klagte Bernardo Silva nach der Partie beim britischen Sender BT Sports. "Wir hatten etwas Pech." Teamkollege Phil Foden pflichtete bei: "Das Duell läuft noch! Aber wir müssen unsere Chancen besser nutzen."

