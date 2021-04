Erster Saison-Titel fix: Manchester City schlägt Tottenham und holt sich den League Cup

Himmelblauer Jubel im Londoner Wembley-Stadion: Manchester City hat sich am Sonntag den ersten Titel der Saison gesichert. Im Finale des League Cup schlug die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola die Tottenham Hotspur spät mit 1:0. In einer umkämpften Partie erzielte Aymeric Laporte erst in der Schlussphase (82. Minute) nach einem Standard den Siegtreffer für ManCity, das den Titel zum vierten Mal in Folge verteidigte. Ryan Mason, als Interims-Trainer Nachfolger von José Mourinho bei den Spurs, verlor gleich in seinem zweiten Spiel ein Finale. Anzeige

Wie schon zuletzt im FA-Cup-Halbfinale durften auch am Sonntag wieder 4.000 Fans im Wembley-Stadion vor Ort sein. Jedes Team durfte 2.000 seiner Anhänger mitbringen. Und so war durchaus Stimmung im großen Rund. Vor allem für die Fans von Manchester City gab es im ersten Durchgang Grund zur Aufregung: Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola war von Beginn an die dominierende Mannschaft. Einzig die Chancenverwertung war deutlich ausbaufähig. Phil Foden verpasst nach Flanke von Raheem Sterling (7.). Der wiederum musste wenig später nach Foden-Flanke nur noch einschieben, wurde aber entscheidend von Spurs-Verteidiger Toby Alderweireld gestört (14.). Der Belgier verteidigte im Strafraum ein weiteres Mal stark gegen Foden (26.) das 0:0. Und auch Riyad Mahrez verpasste mit seinem Schlenzer vom rechten Strafraumrand nur knapp (36.) die City-Führung. Unter dem Strich hätte sich das Guardiola-Team die Pausen-Führung klar verdient gehabt.

Tottenham kommt besser in die zweite Halbzeit

Der zweite Durchgang begann dann beinahe mit der Überraschung: Einen starken Schlenzer von Giovani Lo Celso konnte Zack Steffen, der bei City in Vertretung von Ederson das Tor hütete, gerade noch aus dem Winkel kratzen (47.). Insgesamt kam Tottenham jetzt besser in die Partie. Allerdings blieben die Großchancen nun aus. Exemplarisch: Bei einem Konter will Ex-Bayern-Profi Pierre-Emile Hojbjerg im Strafraum auf Reguilon durchstecken, der seinen Lauf allerdings abbricht und somit eine vielversprechende Gelegenheit für Tottenham verstreichen lässt (63.).

Tottenham-Coach Mason versuchte nun, über Wechsel mehr Gefahr in das Spiel siner Mannschaft zu bringen: Er brachte Gareth Bale für Lucas Moura und Moussa Sissoko für Lo Celso (67.). Nun kam jedoch City wieder besser vor das Tor: Nach einem Konter über Sterling bekommt Ilkay Gündogan den Ball im Strafraum und schoss nur knapp links daneben (72.). Einen Versuch von Mahrez von der Strafraumkante lenkte Hugo Lloris noch um den Pfosten (72.). Bei den Spurs schleppte sich der gerade erst wieder genesene Kapitän Harry Kane sichtlich angeschlagen über den Platz, Mason verzichtete aber zunächst auf die Auswechslung.

Laporte köpft City zum Sieg

Es brauchte in der Schlussphase einen Standard, um das Spiel zu entscheiden: Bei einem Freistoß für City sprang Laporte im Strafraum höher als Sissoko und köpfte den Ball unhaltbar unter die Latte (82.) – die City-Fans explodierten. Die Spurs setzten jetzt alles daran, noch zurück ins Spiel zu kommen. Mason brachte Dele Alli für Hojbjerg (84.). Doch es half nichts: Die Spurs verloren nach den League-Cup-Finals 2009 und 2015 und dem Champions-League-Finale 2019 ihr drittes Endspiel in Serie. Für die Spurs ist es doppelt bitter: Man verpasste auch die Qualifikation für die neu geschaffene Europa Conference League, die nun wohl an den Tabellen-Siebten geht – aktuell die Spurs.