ManUnited-Trainer Solsjkaer nach Leicester-Pleite in der Kritik – Pogba: "Müssen etwas ändern"

Es brodelt bei den "Red Devils". Manchester United befindet sich in einer handfesten Krise: Am Samstagnachmittag musste sich die Mannschaft von Trainer Ole-Gunnar Solskjaer mit 2:4 (1:1) bei Leicester City geschlagen geben. Es war die dritte Niederlage in fünf Spielen. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Chelsea nun schon – zu viel für die höhen Ansprüche des Star-Ensembles um Cristiano Ronaldo. Und das dritte sieglose Spiel in Serie in der Liga beschäftigt nicht nur die Fans: "Wir müssen herausfinden, was das Problem ist", haderte Mittelfeld-Leader Paul Pogba nach der Partie am Samstag. Anzeige

Den Franzosen stört vor allem die Art und Weise, wie United das Spiel verlor: Bis in die Schlussphase hatte der Rekordmeister alle Chancen, selber als Sieger vom Platz zu gehen. Dann kassierte man zwei Tore innerhalb von fünf Minuten, drei Treffer insgesamt in den letzten Minuten. "Um ehrlich zu sein, haben wir diese Art von Spielen jetzt schon länger gehabt und wir haben das Problem noch nicht gefunden", stellte Pogba klar. Er und seine Kollegen müssten aufhören "einfache, dumme Tore" zu kassieren. Pogba wünscht sich vor allem Reife: "Wir müssen mit mehr Erfahrung spielen, mit Arroganz in einer guten Art", nimmt er das Team in die Pflicht.

In der englischen Presse gerät aber auch Trainer Solskjaer zunehmend in die Kritik: "Nicht zum ersten Mal in dieser Saison wurden die taktischen Mängel von United gnadenlos aufgezeigt", schreibt Jonathan Wilson vom Guardian. Nach den Verpflichtungen von Ronaldo, Jadon Sancho und Raphael Varane hatten sich viele mehr erhofft. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll Solskjaer weiter das volle Vertrauen der Führungsetage von United genießen. Allerdings musste auch der Norweger selbst einsehen, dass er einige Fehler gemacht hatte: "Die vier Tore, die wir kassiert haben, waren sehr einfach", sagte er bei Sky Sports. "Wenn du vier Tore kassierst, habe ich wahrscheinlich einige schlechte Entscheidungen getroffen."

United steht vor Wochen der Wahrheit