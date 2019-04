Champions-League-Konferenz im Liveticker mit ManCity gegen Tottenham und Porto gegen Liverpool

Gleich drei Klubs aus der Premier League kämpfen am Mittwoch um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Manchester City trifft im rein englischen Duell auf Tottenham Hotspur (21 Uhr) und muss dabei einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola hat in dieser Spielzeit die historische Chance auf vier Titel. Hingegen ist die Königsklasse für Tottenham die letzte Möglichkeit, die Saison endlich mal wieder mit einer Trophäe zu beenden. Die Spurs müssen in Manchester auf ihren verletzten Stürmerstar Harry Kane verzichten.

Im anderen Viertelfinal-Rückspiel ist der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp zeitgleich beim FC Porto zu Gast. Die Bilanz der Reds gegen die Portugiesen kann sich sehen lassen. Bei den letzten drei Begegnungen auf der europäischen Bühne kam jedes Mal Liverpool weiter. Nach dem 2:0-Hinspielerfolg in Anfield hat die Klopp-Elf auch dieses Mal gute Voraussetzungen für den Einzug in die nächste Runde.