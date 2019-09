Zum Abschluss des siebten Premier-League-Spieltags erwartet die Fans ein abolutes Highlight: Im Old Trafford trifft Manchester United auf den FC Arsenal. Um 21:00 Uhr kommt es im "Theater of Dreams" zum Traditionsduell zwischen dem Rekordmeister aus Manchester und den Gunners aus London. Für beiden Teams ist die Partie richtungsweisend: Arsenal ist gut in die Saison gestartet, könnte mit einem Sieg bis auf Platz vier springen. Die Gunners wären dann sogar punktgleich mit dem Dritten Leicester City, der allerdings bisher die acht Tore bessere Tordifferenz hat.

Aber auch Manchester United braucht die Punkte. Vor dem Spieltag waren die Red Devils nur Achter. Jetzt drohen sie endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. In den letzten fünf Spielen hat das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer nur einen Sieg eingefahren - allerdings immerhin am fünften Spieltag beim aktuellen Tabellendrittten Leicester. Vor allem vor Ex-BVB-Star Pierre Emerick-Aubameyang muss sich die Solskjaer-Elf am Montagabend in Acht nehmen: Der Gabuner hat in sechs Saisonspielen bereits sechs Mal getroffen und will diese Statistik weiter ausbauen.

25 ehemalige Spieler von Manchester United und was aus ihnen wurde Die größten und bekanntesten Fußballer der Welt nannten das Old Trafford von Manchester United schon ihr Zuhause. Doch was machen Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Wayne Rooney & Co. heute, nach ihrer Zeit bei United? Der SPORTBUZZER blickt auf die Karriere von 50 ManUtd-Legenden. ©

Anzeige

Gegen die Gunners spricht beim Gastspiel in Manchester aber die Historie. Bei den letzten zwölf Heimspielen gegen Arsenal ist Manchester United ungeschlagen. Den letzten Auswärtsieg dort feierten die Londoner vor dreizehn Jahren im September 2006. Auch insgesamt spricht die Statistik für United: In insgesamt 230 Pflichtspielen zwischen den beiden Teams gewann Manchester 99 Mal, Arsenal nur in 83 Aufeinandertreffen. In 48 Duellen stand am Ende ein Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Das sind die teuersten Sommer-Neuzugänge der Premier League 2019/20 Harry Maguire, Nicolas Pépé und Rodri sind nur drei der großen Namen, die in die Premier League gewechselt sind. Das sind die teuersten Transfers der englischen Liga. ©

Arsenal-Trainer Unai Emery muss bei der Partie auf seinen zweiten Top-Stürmer Alexandre Lacazette verzichten. Außerdem fällt bei den Gunners Youngster Emil Smith-Rowe aus. Zum ersten Mal wird Granit Xhaka das Arsenal-Team als permanenter Kapitän aufs Feld führen. Das Lazarett beim Gastgeber ist hingegen deutlich größer: Solskjaer muss unter anderem auf Marcus Rahsford, Luke Shaw und Eric Bailly verzichten. Zudem könnten Weltmeister Paul Pogba (Knöchelverletzung) und Flügelstürmer Anthony Martial (Hüftprobleme) ausfallen.

Was wurde aus den "Invincibles" des FC Arsenal? Vieira, Pirés, Henry und Cole - sie gehörten zu den Leistungsträgern bei den "Invincibles", der legendären Arsenal-Mannschaft der Saison 2003/04, die in der Premier League in allen 38 Meisterschaftsspielen ungeschlagen blieb. Aber was machen Sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Wie sehe ich das Spiel Manchester United gegen FC Arsenal live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Manchester United gegen FC Arsenal am Samstag ab 21:00 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Sport 1 und HD. Reporter ist Wolff Fuss. Sky überträgt ab der Saison 2019/2020 alle Spiele der englischen Premier League.

Wird FC Liverpool gegen FC Arsenal live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte an allen Premier-League-Spielen. Eine längere Zusammenfassung dürfte es nach dem Spiel auf dem kostenlosen Free-TV Sender Sky Sport News geben.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Premier-League-Spiel Manchester United gegen FC Arsenal bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.