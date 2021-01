Premier League kompakt: Manchester United besiegt Aston Villa dank Foulelfmeter - Everton patzt

Die "Red Devils" sind auf dem Vormarsch: Durch einen 2:1 (1:0)-Erfolg über Aston Villa hat Manchester United am Neujahrsabend in der englischen Premier League nach Punkten mit Tabellenführer und Meister FC Liverpool gleichgezogen. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer bleibt damit nur wegen der schwächeren Tordifferenz im Vergleich mit dem Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp auf dem zweiten Platz - unabhängig davon, wie die weiteren Partien des 17. Spieltages an diesem Samstag, Sonntag und Montag ausgehen. Die Treffer für Man Utd gegen Villa erzielten Anthony Martial (40.) und Bruno Fernandes per Foulelfmeter (61.). Zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Villa traf Bertrand Traoré (58.).

