Meister am Scheideweg: Entscheidet Atlético-Schreck Cristiano Ronaldo über Zukunft von Diego Simeone?

Seit über zehn Jahren leitet Diego Simeone nun schon die Geschicke bei Atlético Madrid und hat den spanischen Hauptstadtklub zu einer absoluten Spitzenmannschaft geformt, gewann mit ihnen unter anderem zweimal die spanische Meisterschaft und zweimal die Europa League. In der aktuellen Saison läuft es für die "Rojiblancos" und Simeone trotz aufsteigender Form allerdings nicht wirklich rund. Anzeige

In der Liga liegt der amtierende spanische Meister 15 Punkte hinter dem Stadtrivalen Real Madrid zurück, im nationalen Pokal schied man bereits im Achtelfinale aus. Bleibt also nur noch die Champions League, um die Saison einigermaßen zu retten. Die Zeiten, in denen Atlético als die - vor allem defensiv - am schwersten zu bespielende Mannschaft Europas galt, scheinen vorbei zu sein. Das gefürchtete Abwehrbollwerk offenbart in der aktuellen Saison immer wieder ungewohnte Lücken.

In der spanischen Presse wird sogar spekuliert, dass Simeone den Verein am Saisonende verlassen könnte. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2024, aber angeblich darf der Coach, der im Dezember 2011 das Traineramt bei Atlético übernommen hatte, nach all seinen Verdiensten selbst entscheiden, ob er geht oder nicht. Ein Aus im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester United würde die Wahrscheinlichkeit sicherlich erhöhen.

Die Ausgangslage fürs Rückspiel ist in jedem Fall nicht optimal. Trotz deutlicher Überlegenheit kamen die Madrilenen im Hinspiel im heimischen Wanda Metropolitano nicht über ein 1:1 hinaus - und haben nun ordentlich Druck auf dem Kessel. Am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) steht im Old Trafford das wohl wichtigste Spiel der Saison an - sowohl für den Verein als auch für Simeone selbst.

Starke Ronaldo-Bilanz gegen Atlético Madrid

Dass ausgerechnet Cristiano Ronaldo, der in seiner Karriere immer gern gegen Atlético gespielt und getroffen hat, am vergangenen Wochenende mit einem Dreierpack gegen Tottenham seine Topform wiedergefunden zu haben scheint, macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter - und das Spiel nicht weniger brisant. In 36 Spielen erzielte CR7 25 Tore gegen die "Rojiblancos", neun weitere bereitete er vor. Eine starke Bilanz gegen eine Mannschaft, die jahrelang vor allem für ihr aggressives Verteidigen bekannt war.