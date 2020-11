CL kompakt: Ex-Bundesliga-Profi Demba Ba schockt Manchester United - Lazio mit spätem Ausgleich

Eine Woche nach dem 5:0 gegen RB Leipzig hat Manchester United in der Champions League einen Rückschlag kassiert. Englands Rekordmeister verlor bei Basaksehir Istanbul mit 1:2 (1:2) und verpasste es, einen möglicherweise schon entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen. Im Fokus stand dabei zunächst ein ehemaliger Bundesliga-Profi: Demba Ba, der von 2007 bis 2011 insgesamt 40 Tore in 106 Einsätzen für die TSG Hoffenheim erzielte, brachte den türkischen Meister schon nach zwölf Minuten in Führung.

Zenit St. Petersburg - Lazio Rom 1:1 (1:0)

Zenit St. Petersburg hat in der Champions-League-Gruppe von Borussia Dortmund seinen ersten Punkt eingefahren - den lange möglichen ersten Sieg aber am Ende doch noch aus den Händen gegeben. Der russische Meister lag beim 1:1 (1:0) gegen Lazio Rom lange in Führung, kassierte in der Schlussphase aber noch den Ausgleich und verabschiedet sich damit immer mehr aus dem Rennen um den Achtelfinaleinzug. Die Italiener, bei denen der früherer BVB-Stürmer Ciro Immobile nach einem positiven Corona-Test fehlte, blieben derweil auch im dritten Gruppenspiel unbesiegt und haben nun fünf Zähler auf dem Konto. Aleksandr Erokhin hatte St. Petersburg in der 32. Minute in Führung gebracht. Felipe Caicedo gelang acht Minuten vor dem Ende das 1:1.