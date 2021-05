Bericht: Manchester United will dem BVB Jadon Sancho noch vor der EM abkaufen

In der Premier League liegt Manchester United auf Kurs Vizemeisterschaft. Der Vorsprung auf die Verfolger ist zwar durchaus ansehnlich, der Rückstand auf den Lokalrivalen Manchester City allerdings ebenso beträchtlich. Ohnehin haben die Citizens um Trainer-Ikone Pep Guardiola den Red Devils in den vergangenen Jahren den Rang abgelaufen. Kein Wunder also, dass United wieder eine Mannschaft aufbauen will, die mit den Citizens mithalten kann. Seit langem ein Objekt der roten Begierde: Jadon Sancho.

