"Beschämend", "Peinlich": ManUnited-Legenden üben harte Kritk an Rangnick-Team nach Derby-Pleite

Diese Niederlage wirkt nach: Das Stadtderby gegen Rivale City hätte für Manchester United am Sonntag kaum schlechter laufen können. Mit 1:4 (1:2) verloren die "Red Devils" von Trainer Ralf Rangnick letztlich und fielen in der Premier League auf Rang fünf zurück. Insbesondere in der zweiten Hälfte war zeitweise ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams zu erkennen. Auf der Insel sorgte der Auftritt von Englands Rekordmeister für heftige Kritik: "Uniteds Reaktion auf den 1:3-Rückstand war peinlich. Nicht der Spielstand sondern die Reaktion war das Problem. Sie haben das Handtuch geworfen", schimpfte United-Legende Gary Neville bei Sky Sports. Anzeige

Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger zeigte sich entsetzt vom Auftreten der Spieler, nachdem Riyad Mahrez in der 68. Minute das 1:3 im Etihad-Stadion erzielt hatte: "92 Prozent Ballbesitz für City? Sie haben aufgegeben!", befand Neville. Sein ehemaliger United-Mitspieler Roy Keane pflichtete ihm bei: "Es war beschämend", sagte der Ire. "City war sehr gut in der zweiten Halbzeit, aber es gibt verschiedene Wege, wie man ein Fußballspiel verlieren kann."

Uniteds Trainer Rangnick zeigte sich nach dem Spiel konsterniert und sah eine verdiente Niederlage für sein Team: "Es ist eine Mannschaft, die derzeit vielleicht eine der zwei besten Mannschaften auf der Welt ist", lobte der deutsche Coach die "Sky Blues" und gestand ein: "Dass wir da heute in der zweiten Halbzeit ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen ist, hat man schon gesehen." Ex-Mittelfeldspieler Keane nahm Rangnick in Schutz: "Er wird für seine Taktik kritisiert werden, aber dass Spieler, die für Manchester United spielen nicht mit zurücklaufen, ist inakzeptabel."