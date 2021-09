Manchester United scheitert ohne Ronaldo im League Cup – Werner trifft bei Chelsea-Sieg im Elfmeterschießen

Manchester United hat sich ohne Superstar Cristiano Ronaldo aus dem ersten Wettbewerb der neuen Saison verabschiedet. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer unterlag am Mittwochabend gegen Premier-League-Konkurrent West Ham United mit 0:1 (0:1). Manuel Lanzini (9.) erzielte bereits in der Anfangsphase den Führungstreffer für die "Hammers", die gegen die "Red Devils" zuletzt in der Liga noch mit 1:2 das Nachsehen hatten. Die Hausherren liefen in der Folge an und spielten unentwegt auf den Ausgleichstreffer. Dieser sollte jedoch nicht mehr fallen. Für die Solksjaer-Elf, bei der Ex-BVB-Star Jadon Sancho in der Startelf stand, war es nach der Pleite zum Europa-League-Auftakt gegen Young Boys Bern (1:2) der zweite Rückschlag binnen einer Woche. West Ham steht indes nach großem Kampf im Achtelfinale.

