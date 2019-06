Manchester United: Diego Maradona bringt sich als Trainer ins Gespräch

Diego Maradona hat sich im Gespräch mit FourFourTwo für ein Engagement als Trainer bei Manchester United ins Gespräch gebracht. Rein sportlich sei allerdings derzeit Manchester City höher einzuschätzen, was vor allem an einem Spieler liege: Sergio Agüero .

Diego Maradona: "Manchester United war mein Lieblingsklub"

Jetzt jedoch gefalle ihm Manchester City besser, auch wenn ihm dieses Urteil nicht leicht falle: "Ich weiß, ich sollte nicht einfach so das Team wechseln, aber es ist wegen Kun Agüero. Wir sprechen oft miteinander und er spielt in einem sehr guten Team."

Das Stadion Uniteds, das altehrwürdige Old Trafford, hat er derweil in sehr guter Erinnerung: "Ich habe im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger 1984 im Old Trafford gespielt. Was für ein Lärm, wie in La Bombonera", dem Stadion von Maradonas einstigem Klub Boca Juniors.