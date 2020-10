ManUnited-Trainer Solskjaer verzichtet in Paris auf Edinson Cavani: "Braucht noch ein paar Tage"

Ole Gunnar Solskjaer setzt im Champions-League-Spiel von Manchester United bei Paris Saint-Germain noch nicht auf Neuzugang Edinson Cavani. Der 33-Jährige befindet sich erst seit wenigen Tagen im Training seines neuen Klubs. Damit kommt es für den Uruguayer am Dienstagabend (21 Uhr/DAZN) nicht zum Duell mit seinem Ex-Klub PSG.

"Wir wollten gerne, dass er dabei ist. Aber er hat lange nicht gespielt. Wir denken, es ist besser, wenn er weiter trainiert", erklärte Manchesters Trainer Solskjaer seine Entscheidung. Neben Cavani muss ManUnited auch auf auch auf Kapitän Harry Maguire, Mason Greenwood und Eric Bailly und Jesse Lingard verzichten. "Wir hoffen, dass die Spieler nicht zu lange fehlen", so Solskjaer.

Rafati erklärt: Deutsche Schiedsrichter hoffen auf Pleiten von Bayern, BVB & Co. in der Champions League

Cavani war ablösefrei zu haben, nachdem sein Vertrag im Sommer bei PSG ausgelaufen war. Der Uruguayer spielte zwischen 2013 und 2020 für den französischen Top-Klub. Dabei kam er auf 200 Tore in 301 Spielen. Gegenüber der spanischen Zeitung Mundo Deportivo erklärte der 33-Jährige seinen Wechsel in die Premier League. Ex-Mitspieler Ander Herrera habe eine entscheidende Rolle gespielt. "Ich habe viel mit Ander gesprochen. Ich bewundere ihn als Person sehr und seine Worte haben mir sehr geholfen, weil er mir erklärt hat, wie es bei Manchester United ist. Nach diesem Gespräch habe ich eine Einigung mit dem Verein erzielt", so Cavani.