Manchester United patzt im FA Cup und muss nachsitzen: Hasenhüttl und Farke souverän weiter

Wiederholungsspiel für Manchester United : In der dritten Runde des wichtigsten englischen Vereinspokals, des FA Cups, kam die von Trainer Ole Gunnar Solskjaer trainierten "Red Devils" nicht über ein 0:0 beim Premier-League-Konkurrenten Wolverhampton Wanderers hinaus. Da es im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt im ersten Spiel keine Verlängerung gibt, muss nun ein Entscheidungsspiel mit gewechseltem Heimrecht (14./15. Januar) den Sieger finden. Erst dann könnte es zu einer Verlängerung kommen.

Der englische Meister Manchester City erledigte seine Pflichtaufgabe dagegen souverän mit einem 4:1 (2:1) gegen Viertligist Port Vale aus Stoke-on-Trent. Oleksandr Zinchenko (20. Minute), Sergio Agüero (42.), der erst 17-jährige Taylor Harwood-Bellis (58.) und Phil Foden (76.) trafen in der dritten Pokalrunde für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, der einige Stammspieler wie Kevin De Bruyne oder Raheem Sterling schonte. Tom Pope (35.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Port Vale, den Lieblingsverein des britischen Popstars Robbie Williams, der in Stoke geboren ist.

Harry Maguire, Nicolas Pépé und Rodri sind nur drei der großen Namen, die in die Premier League gewechselt sind. Das sind die teuersten Transfers der englischen Liga. ©

FA Cup: Teams von Hasenhüttl und Farke souverän weiter

Der FC Southampton mit dem österreichischen Ex-RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl ist eine ebenfalls eine Runde weiter. Gegen den ebenfalls in der zweiten englischen Liga spielenden Klub Huddersfield Town hatte die Hasenhüttl-Elf keine große Mühe und gewann mit 2:0 (0:0). Für die "Saints" erzielten die eigentlichen U23-Spieler Will Smallbone (47.) und Jake Vokins (87.) die Auswärts-Tore. Der ehemalige Bundesliga-Coach setzte neben den jungen Talenten unter anderem auf den Ex-Bremer Jannik Vestergaard in der Innenverteidigung und den Ex-Stuttgarter Oriol Romeu im Mittelfeld.