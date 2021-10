Die endgültige Krise konnte Manchester United zumindest in der Champions League unter der Woche gerade noch abwenden. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Atalanta Bergamo drehten die "Red Devils" die Partie und gewannen das Spiel kurz vor Schluss dank Superstar und Rückkehrer Cristiano Ronaldo. In der Liga steckt die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer allerdings in einer tiefen Misere – so sehr, dass sich sogar bereits Kritik am Norweger breit machte. Seit mittlerweile vier Spielen wartet Manchester in der Premier League auf einen Sieg - drei aus vier Spielen verloren die "Red Devils" sogar. Nun kommt der aktuell wohl stärkste Gegner ins Old Trafford: Der FC Liverpool. Ausreden können momentan jedoch nicht zählen. Ein Sieg muss her, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht komplett zu verlieren.

