Hasenhüttl-Team verliert: ManUnited schlägt Southampton dank Cavani-Doppelpack

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League dank Edeljoker Edinson Cavani einen späten Auswärtssieg gegen den FC Southampton erzwungen. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeit drehten die Red Devils in der zweiten Hälfte das Spiel und siegten mit 3:2 (0:2). Dem erst zur Halbzeit eingewechselten Cavani gelang dabei ein Doppelpack.

Southampton mit dem früheren Leipziger Trainer Ralph Hasenhüttl war durch Jan Bednarek (23.) und James Ward-Prowse (33.) zunächst in Führung gegangen. Bruno Fernandes (59.) erzielte den Anschlusstreffer für die Gäste. Cavani, der nach sieben Jahren bei Paris Saint-Germain im Sommer ablösefrei zu Man United gewechselt war , traf erst zum Ausgleich (74.) und in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg für Man United, das sich damit auf den siebten Tabellenplatz verbesserte.

Hasenhüttls Team musste gegen ManU seine erste Niederlage seit sieben Spielen hinnehmen. Nach den zwei Pleiten zum Saisonauftakt spielte der FC Southhampton groß auf. Mit 17 Punkten fand sich das Team vor dem zehnten Spieltag in Englands höchster Spielklasse auf Tabellenplatz fünf wieder. Einen Tag nach Nikolaus geht es im Montagsspiel nach Brighton, die am Samstag dem FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp ein Unentschieden abverlangten.

Für Manchester United geht es bereits am Mittwoch in der Champions League weiter. Gegen das gastierende Star-Team von Paris Saint-Germain von Trainer Thomas Tuchel wollen die Reds das Weiterkommen ins Achtelfinale perfekt machen. In der gleichen Gruppe kämpft auch das momentan drittplatzierte RB Leipzig um den Einzug in die K.o.-Phase.