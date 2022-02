Rangnick & Co. ändern Reisepläne: Manchester United verzichtet auf Flug mit russischer Airline Aeroflot

Als erster Fußballverein hat Englands Rekordmeister Manchester United angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt ein Zeichen gesetzt. Wie das Online-Magazin The Athletic und die Daily Mail am Mittwoch berichteten, sagten die Red Devils wegen der jüngsten Entwicklungen kurzfristig ihren Flug mit Aeroflot nach Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético ab. Superstar Cristiano Ronaldo, Trainer Ralf Rangnick und Co. düsten mit einem Charterflieger nach Spanien.

