Rekord-Transfer perfekt: Manchester United macht Harry Maguire zum teuersten Verteidiger aller Zeiten

Der Transfer von Harry Maguire (26) zu Manchester United ist perfekt. Dies vermeldeten die "Red Devils" am Montag. Englische Medien beziffern die Ablöse auf bis zu 92,5 Millionen Euro. Maguire, der vom Premier-League-Rivalen Leicester City kommt und einen Vertrag über sechs (!) Jahre mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieb, ist damit der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten. "Ich freue mich, bei diesem großartigen Klub unterschrieben zu haben. Ich habe meine Zeit bei Leicester genossen und danke jedem im Klub und auch den Fans dafür, dass sie mich fantastisch unterstützt haben. Allerdings ist es so: Wenn Manchester United an deine Tür klopft, dann ist das eine unglaubliche Möglichkeit."