Aktien im Wert von 160 Millionen Euro: Anteile von Manchester United zum Verkauf angeboten

Die Eigentümer des englischen Rekordmeisters Manchester United haben acht Prozent ihrer Aktien im Wert von 186,86 Millionen US-Dollar (ca. 162 Millionen Euro) an der New Yorker Börse zum Verkauf angeboten. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit. ManUnited werde keine Erlöse aus dem Verkauf erhalten, hieß es in der Mitteilung.

