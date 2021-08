Fernandes-Show und Sancho-Debüt: Manchester United fegt über Leeds hinweg

Dass das Spiel so deutlich ausgehen sollte, war in der ersten Hälfte noch nicht zu sehen. Die Gastgeber kamen zwar besser in die Partie, brauchten aber eine halbe Stunde, um den Torreigen zu eröffnen: In der 30. Minute bediente Pogba seinen Kollegen Fernandes mit einem mustergültigen Pass in den Strafraum. Leeds-Keeper Illan Meslier kam zwar noch mit den Fingerspitzen an den Schuss von Fernandes, konnte die Pausenführung aber nicht mehr verhindern.

Ex-BVB-Star Jadon Sancho feiert Premier-League-Debüt für ManUnited

Im zweiten Durchgang kam Leeds dann zunächst hellwach aus der Kabine: Nach Querpass von Mateusz Klich bekam Luke Ayling den Ball am Strafraumrand, fackelte nicht lange und schlenzte sehenswert zum Ausgleich ins lange Eck (48.). Doch gegen die Klasse eines Paul Pogba kam Leeds in der Folge nicht an. Der Franzose schaltete und waltete in der Zentrale wie es ihm beliebte. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich bediente er Mason Greenwood mit einem langen Ball, der Youngster stellte die Führung wieder her (52.). Fernandes setzte per Doppelpack erst nach Pogba-Vorlage (54.), dann durch einen feinen Heber von Lindelöf in Szene gesetzt (60.) den endgültigen Nackenschlag für die Gäste. Nach Pogbas vierter Vorlage besorgte Fred per Direktabnahme in der 68. Minute dann den Endstand. Eine Viertelstunde vor Spielende brandete im Old Trafford noch einmal lauter Applaus auf: Der vom BVB verpflichtete Hoffnungsträger Jadon Sancho durfte einige Minuten Premier-League-Luft schnuppern.