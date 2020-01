ManUnited-Urgestein Ashley Young wechselt zu Inter Mailand - Harry Maguire übernimmt als Kapitän

Manchester-Trainer Ole Gunnar Solskjaer erklärte in einem Statement der Engländer, warum der Verein seinen Kapitän ziehen gelassen hat: "Er wird im Sommer 35 und wenn er irgendwo einen Zweijahresvertrag bekommt, denke ich, dass er das machen sollte. Wir waren nicht bereit, das anzubieten." Young begann seine Karriere beim FC Watford und kam nach einem Engagement bei Aston Villa 2011 für 18 Millionen Euro zu United. In neun Jahren brachte er es auf insgesamt 261 Partien für den englischen Rekordmeister. Dabei gewann er je einmal den Titel in der Premier League, den FA Cup und die Europa League. In dieser Saison war der Routinier nicht mehr gesetzt, kam nur in ungefähr der Hälfte der Spiele zum Einsatz.