Manchester-United-Star Marcus Rashford fällt lange aus - Vorwürfe an Trainer Ole Gunnar Solskjaer

Mit 14 Saisontoren ist Marcus Rashford unangefochtener Top-Torschütze bei Manchester United und spielt die beste Saison seiner jungen Karriere. Jetzt müssen die Red Devils aber länger auf den 22-Jährigen verzichten: Beim 1:0-Sieg im FA Cup gegen die Wolverhampton Wanderers zog sich der Shooting-Star nach Einwechslung eine Stressfraktur im Rücken zu und wird dem Englischen Rekordmeister lange fehlen. "Er hat ein paar Schläge und Erschütterungen abbekommen und der Rücken hat sich verschlechtert", kommentierte Trainer Ole Gunnar Solskjaer die Verletzung am Sonntag. "Es ist so ein Pech für Marcus, er wird eine Weile fehlen." Rashford werde sogar frühestens nach der Länderspielpause zurückkehren - im April.

England-Legende Wright kritisiert Solskjaer: "Hat sich über Rashfords Gesundheit gestellt"

Nach der Verletzung richtet sich nun Kritik gegen Trainer Solskjaer. Rashford habe nämlich bereits vor seiner Einwechslung Probleme gehabt. Der frühere englische Nationalspieler Ian Wright sagte am Sonntag bei BBC Radio Five: "Ole Gunnar Solskjaer hat gesagt, dass er wusste, dass Rashford Probleme hatte und hat ihn gegen Wolverhampton eingesetzt - jetzt fehlt er drei Monate." Wegen seiner explosiven Spielweise müsse Rashford erst wieder topfit sein, bevor er spielen könne. "Solskjaer ist unter großem Druck, United wieder dahin zurückzuführen, wo sie einmal waren und er hat erst an sich gedacht, dann an den Spieler - Solskjaer hat sich über Rashfords Gesundheit gestellt", so Wright.