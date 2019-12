Vergleich mit Cristiano Ronaldo: ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer adelt Marcus Rashford

Marcus Rashford hat in der laufenden Saison schon 13 Tore und vier Vorlagen in 21 Spielen vorzuweisen - und das in einer für seinen Klub Manchester United teilweise unbefriedigenden Saison . Der Nationalstürmer ist bei den Red Devils gesetzt und weckt mit seinen Leistungen Erinnerungen an Juventus-Star Cristiano Ronaldo , als dieser für Manchester United spielte. Trainer Ole Gunnar Solskjaer wagte nach dem Derbysieg über Manchester City (2:1) einen Vergleich von Rashford mit Ronaldo: "Es ist sehr einfach sie zu vergleichen . Beide haben Klasse, körperliche Verfassung, Einstellung und Fähigkeiten - alles. Der Junge hat alle Möglichkeiten ein Top-Spieler zu werden ."

So kam Rashford zu den Profis der Red Devils

Im Team der Red Devils steht Rashford bereits seit Januar 2016. Damals beförderte Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal ihn zu den Profis und verschaffte ihm seine ersten Einsätze. In seinen bisherigen 191 Spielen kommt Rashford auf 58 Tore und 30 Vorlagen. In der Saison 2019/20 hat er mit zehn Treffern schon im Dezember so viele Tore erzielt, wie in der Spielzeit davor. Genau deshalb sagte Trainer Solskjaer nach dem Derby gegen ManCity: "Hoffen wir, dass er sich weiter so entwickelt."