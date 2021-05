Rashford im Internet rassistisch beleidigt: ManUnited-Star reagiert "schockiert"

Manchester Uniteds Stürmer Marcus Rashford ist nach eigenen Angaben auf seinen Konten in sozialen Netzwerken rund um das verlorene Europa-League-Finale gegen den FC Villarreal rassistisch beleidigt worden. "Mindestens 70 rassistische Verunglimpfungen auf meinen Social-Media-Konten bisher gezählt. Für diejenigen, die daran arbeiten, dass ich mich noch schlechter fühle als ich es sowieso schon tue, viel Erfolg beim Versuch", schrieb Rashford in der Nacht auf Donnerstag bei Twitter. Kurz zuvor hatte der 23-Jährige mit ManUnited im Elfmeterschießen des Endspiels in Danzig verloren.

