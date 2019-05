Bericht: Manchester United lockt Ajax-Star Matthijs de Ligt mit Mega-Gehalt

Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten hat sich Manchester United in das Rennen um Top-Talent Matthijs de Ligt eingeschaltet. Wie der Mirror berichtet, sollen die Red Devils sogar bereit sein, die enormen Forderungen Berater Mino Raiola zu erfüllen und dem Innenverteidiger ein Gehalt in Höhe von rund 20 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen.

Im April soll der Innenverteidiger von Ajax Amsterdam noch kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona gestanden haben. Allerdings stocken die Verhandlungen seitdem, was nach Angaben der Marca vor allem am Berater des 19-Jährige liegen soll. Raiola fordere demnach einen Anteil von 20 Prozent an der Transfersumme - also rund 14 Millionen Euro. Die Katalanen sollen aber nicht bereit sein, dem Italiener diese Summe zu überweisen.