Am Samstag steht die Partie ganz im Zeichen des Rückkehrers Cristiano Ronaldo. Am Ende der Transferperiode sicherte sich Manchester United die Dienste ihres "verlorenen Sohnes" und holte ihn zurück in die Premier League. Nun ist am 4. Spieltag Newcastle United zu Gast. Sein Debüt gibt der 36-Jährige somit gleich im heimischen Old Trafford. "Er wird auf jeden Fall irgendwann auf dem Platz stehen", kündigte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Freitag an. Der bisherige Saisonverlauf dürfte den Trainer zufriedenstellen. Mit sieben Punkten aus drei Spielen rangieren die "Red Devils" auf dem dritten Tabellenplatz.

Anzeige