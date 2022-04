Nach familiärem Schicksalsschlag: Manchester United ohne Cristiano Ronaldo gegen den FC Liverpool

"Familie ist wichtiger als alles andere und Ronaldo unterstützt seine Liebsten in dieser immens schwierigen Zeit. Wir können bestätigen, dass er im Spiel gegen Liverpool am Dienstagabend nicht dabei sein wird und unterstreichen den Wunsch der Familie nach Privatsphäre", teilte United mit: "Cristiano, wir denken an Dich und senden Deiner Familie Kraft:"

Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez hatten den Schicksalsschlag am Montag per Social Media öffentlich gemacht. "In größter Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser Baby-Junge gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können“, schrieb das Paar in einer gemeinsamen Erklärung. Die Formulierung ließ darauf schließen, dass ihr Sohn offenbar die Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. "Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben", hieß es weiter. "Wir werden dich immer lieben", schrieben die Eltern in Gedenken an ihren verlorenen Sohn. Man bitte um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.