Zoff bei Manchester United! Solskjaer wütet in der Kabine - Superstar Pogba: "Leistung war respektlos"

Seitdem Ole Gunnar Solskjaer vom Interims- zum Cheftrainer aufgestiegen ist, läuft bei Manchester United nichts mehr. Am Wochenende setzte es eine 0:4-Pleite beim FC Everton. In der Kabine wurde es anschließend wohl laut, Frankreich-Star Paul Pogba griff im TV seine Teamkollegen an.