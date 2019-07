Bericht: Manchester United fordert Mega-Summe für Paul Pogba - Real Madrid prüft Alternativen

Transfer-Wirbel um Mario Mandzukic: BVB und FC Bayern wohl an Juventus-Stürmer dran

Pogba, der 2016 von Juventus Turin zu den Red Devils gewechselt war, wird schon seit mehreren Monaten mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Wie der die spanische Zeitung Marca berichtet, schaut sich der Hauptstadt-Klub schon nach Alternativen um. Grund dafür sei die hohe Ablöseforderung.

Pogba hat bei United noch einen Vertrag bis 2021. Er bestritt in der vergangenen Spielzeit 35 Premier-League-Partien und erzielte dabei 13 Tore. In der Champions League war der 26-Jährige in neun Begegnungen dabei (zwei Treffer). Der englische Top-Klub habe laut Marca keinen finanziellen Druck, um den Weltmeister unbedingt zu verkaufen. Das Transferziel von Pogba sei bereits klar. Sein Berater Mino Raiola soll die Verantwortlichen von Manchester United über den Wechselwunsch informiert haben.