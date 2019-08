Paul Pogba vergibt Elfmeter: Manchester United verpasst zweiten Saisonsieg

Der französische Fußball-Star Paul Pogba hat mit einem verschossenen Foulelfmeter die Chance vertan, mit Manchester United am zweiten Spieltag zum FC Liverpool und zum FC Arsenal an der Spitze der Premier League aufzuschließen. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer kam bei den Wolverhampton Wanderers am Montagabend damit nur zu einem enttäuschenden 1:1 (1:0).

Pogba scheiterte mit einem von ihm selbst herausgeholten Strafstoß an Torhüter Rui Patricio (68. Minute). Anthony Martial (27.) hatte die Solskjaer-Truppe in Führung gebracht, Ruben Neves (55.) glich mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte für die Gastgeber aus.

Liverpool und Arsenal stehen vorn

Am ersten Spieltag hatte Englands Fußball-Rekordmeister noch deutlich mit 4:0 gegen den FC Chelsea mit Neu-Trainer Frank Lampard gewonnen. Während die "Red Devils" dieses Mal nur zu einem Remis kamen, konnten sich Liverpool (2:1 gegen Southampton) und Arsenal (2:1 gegen Burnley) mit knappen Siegen an die Tabellenspitze setzen. Im Top-Spiel zwischen Manchester City und Tottenham gab es ein 2:2. In der letzten Minute der Nachspielzeit wurde den "Citizens" durch den Videobeweis ein Tor wegen Handspiels aberkannt, was unter anderem beim deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan für Ärger sorgte.