Manchester United und Coach Ole Gunnar Solskjaer erleiden Debakel - 0:4-Pleite in Everton

Manchester United lässt in der Premier League weiter Federn. Die Red Devils unterlagen am Ostersonntag klar mit 0:4 (0:2) beim FC Everton. Für United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer war dies schon die vierte Niederlage in den letzten sechs Spielen. Seitdem ist der Norweger Cheftrainer in Manchester. Zu seiner Zeit als Interimstrainer lief es zuvor noch deutlich besser. Nach 14 Siegen in seinen ersten 19 Spielen hatte der englische Traditionsklub Solskjaer Ende März einen Dreijahresvertrag angeboten.