Nächste Spielabsage in der Premier League: Antrag von Manchester United und Rangnick stattgegeben

Nächste Spielabsage in der Premier League: Wenige Stunden nachdem am Donnerstag das für den Abend angesetzte Duell zwischen Leicester City und Tottenham Hotspur verschoben wurde, findet nun auch die Begegnung zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion nicht wie geplant am Samstag statt. Grund für beide Absagen: Die sich England weiter rasant ausbreitende Corona-Variante Omikron, von der inzwischen auch zahlreiche Spieler und andere Angestellte der Klubs betroffen sind.

