Bericht über Rangnick-Einkaufsliste: Manchester United an Leverkusen-Talent Florian Wirtz interessiert

Wirtz, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2026 ausgelegt ist, gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Allein in der laufenden Saison absolvierte der Youngster bereits 21 Pflichtspiele für die Werkself. Dabei steuerte er acht Tore und elf Vorlagen bei. Zudem gab der gebürtige Pulheimer in diesem Jahr sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Wirtz kam beim 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein im September zum ersten Mal in der A-Auswahl zum Einsatz. Seither wurde er von Bundestrainer Hansi Flick drei weitere Male auf den Rasen geschickt und bereite insgesamt zwei Tore vor. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 70 Millionen Euro taxiert.