Kompakt: Atlético beendet Champions-League-Mission von Rangnick - Benfica schockt Ajax

Dank des Siegtreffers von Renan Lodi (41.) kann Atletico derweil weiter auf die dritte Endspiel-Teilnahme in der Königsklasse nach 2014 und 2016, wo man jeweils Real unterlag, hoffen. Die Achtelfinal-Auslosung findet am kommenden Freitag statt. Letzter im Wettbewerb verbliebener Klub aus der Bundesliga ist der FC Bayern.

Aus dem FA Cup hatte man sich bereits im Februar verabschiedet, in der Premier League beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City bereits 20 Punkte. Auch Cristiano Ronaldos Traum vom sechsten Königsklassen-Triumph der Karriere ist geplatzt. Seit der Portugiese Real Madrid im Sommer 2018 verließ, war für ihn mit Juventus Turin und nun mit United stets im Achtelfinale Schluss.

Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 0:1 (0:0)

Benfica Lissabon ist erstmals seit 2016 ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Nach einem 2:2 im Hinspiel gewannen die Portugiesen die zweite Partie bei Ajax Amsterdam überraschend mit 1:0 (0:0) und beförderten den Geheimfavoriten aus dem Wettbewerb. Den entscheidenden Treffer köpfte Stürmer Darwin Nunez in der Schlussphase (77.). Bei der bislang letzten Teilnahme an der Runde der letzten acht Mannschaften scheiterte Benfica vor sechs Jahren am FC Bayern. Die Münchner sind auch jetzt noch im Wettbewerb vertreten.