Manchester United bestätigt Einigung mit Real Madrid: Transfer von Raphael Varane vor dem Abschluss

Der Nächste, bitte: Bei Manchester United steht nach der Verpflichtung des ehemaligen BVB-Profis Jadon Sancho offenbar ein weiterer Top-Transfer bevor. Wie der Klub aus der englischen Premier League am Dienstag mitteilte, gibt es eine grundsätzliche Einigung über den Wechsel des französischen Innenverteidigers Raphael Varane von Real Madrid. Der Transfer stehe jedoch noch unter dem Vorbehalt des obligatorischen Medizin-Checks und der finalen Einigung mit dem Spieler, hieß es in dem Statement weiter. Auch Real postete in den sozialen Netzwerken eine Stellungnahme, in der der Verein Varane bereits verabschiedete, dessen Titelsammlung mit den "Königlichen" auflistete und sich bedankte.

