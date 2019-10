Trainer Solskjaer trotz Sturm-Flaute bei Manchester United zufrieden mit Lukaku-Verkauf: "Seine Zeit hier war um"

Mit einer 0:1-Niederlage wurden die Red Devils am Sonntag von Newcastle vom Platz geschickt, damit sind sie seit drei Ligaspielen ohne Sieg. Krisenstimmung. Zudem bestätigte die Partie mal wieder die Sorgen so mancher Fans: Manchester United trifft zu selten. Erst neun Tore in acht Spielen - ein schlechter Schnitt für den englischen Rekordmeister. Ein möglicher Grund: Im Sommer hatte der Klub für 65 Millionen Euro Stürmer-Star Romelu Lukaku an den italienischen Topklub Inter Mailand abgegeben. Nun steht ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer in der Kritik.