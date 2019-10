Bericht: Saudi-Kronprinz Mohammed bin Salman plant Mega-Angebot für Manchester United

Bahnt sich in der Premier League ein spekatakulärer Deal an? Wie die englischen Zeitungen "The Sun" und "The Daily Mirror" übereinstimmend berichten, plant der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ein Mega-Angebot, um Manchester United zu kaufen. Im Gespräch ist eine Summe von mehr als 3 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro). Mit zwei vorherigen Angeboten ist bin Salman bei den Red Devils in der Vergangenheit abgeblitzt - doch nun könnten sich die Vorzeichen geändert haben.