Bericht: Frankfurt-Star Haller auf Transfer-Zettel von Manchester United

Verliert Eintracht Frankfurt in Kürze einen weiteren Sturm-Leitungsträger? Wie ESPN berichtet, befasst sich Manchester United mit einer Verpflichtung des französischen Stürmers.

Haller wäre nach Luka Jovic, der für 60 Millionen Euro zur kommenden Saison zu Real Madrid wechseln wird, bereits der zweite Stürmerstar, der die Eintracht in diesem Sommer verließe. Zudem wird auch Ante Rebic immer wieder mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht .

Eintracht Frankfurt: Sebastien Haller zweitbester Torschütze nach Luka Jovic

Frankfurt hatte Haller im Jahr 2017 für eine Ablösesumme von sieben Millionen Dollar vom FC Utrecht verpflichtet. In der abgelaufenen Spielzeit war Haller in 29 Bundesliga-Spielen an 24 Toren beteiligt - er traf 15 Mal selbst und gab neun Torvorlagen.