ManUnited-Keeper Romero übersteht schweren Autounfall unverletzt - Totalschaden an Sportwagen

Manchester-United-Torwart Sergio Romero hat einen Autounfall unverletzt überstanden. Der 32 Jahre alte Argentinier, die Nummer zwei im Tor des englischen Rekordmeisters, war am Montag in Carrington nahe Manchester in seinem Sportwagen verunglückt, wie sein Verein laut Daily Mirror bestätigte.

Auf Fotos in britischen Medien ist Romero angeblich neben seinem verunglückten Luxuswagen zu sehen, der unter einer Leitplanke klemmte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Temperaturen im Raum Manchester lagen in der Nacht auf Montag um den Gefrierpunkt. Auch am Morgen sollen die Straßen noch in einigen Teilen glatt gewesen sein. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst allerdings nicht bekannt.

Romero trainiert trotz des Unfalls mit

Manchester United, das in der Premier League derzeit auf Rang fünf steht, hatte am Sonntag die Partie beim FC Liverpool mit 0:2 verloren. Im Tor stand David de Gea. Romero kam in dieser Saison in der Liga für die Red Devils noch nicht zum Einsatz, absolvierte aber insgesamt neun Partien in der Europa League, im FA Cup und im Ligapokal. Nach Informationen von Sky Sports nahm Romero trotz des Unfalls an der angesetzten Trainingseinheit teil.

