Wegen Corona-Verdachtsfällen: Manchester United sagt Testspiel gegen Preston North End ab

Der englische Rekordmeister Manchester United hat als Vorsichtsmaßnahme das Testspiel gegen Preston North End an diesem Samstag abgesagt. Wie der Premier-League-Klub am Donnerstagabend mitteilte, seien bei Routinetests der ersten Mannschaft eine „kleine Anzahl positiver Corona-Verdachtsfälle“ identifiziert worden. Die betroffenen Personen wurden isoliert, bis weitere Tests anstehen, hieß es in der Vereinsmitteilung.

