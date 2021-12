Bericht: ManUnited-Trainer Rangnick erhält dreistelligen Millionen-Betrag für Winter-Transfers

Ralf Rangnick hat bereits sein neues fußballerisches Wohnzimmer kennengelernt. Bei seinem neuen Klub Manchester United erhielt der 63-Jährige am Mittwoch eine Führung durch das Old Trafford von United-Fußballdirektor John Murtough. Bilder zeigen, wie der frühere Bundesliga-Coach zusammen mit Boss Murtough durch das Theater der Träume geht. Neben einer Führung traf sich Rangnick laut Mirror auch mit den Mitarbeitern des Klubs und schaute sich den Trainingskomplex von United in Carrington an. Schon in wenigen Tagen könnte Rangnick so richtig loslegen - es fehlt nur noch die Arbeitserlaubnis. Im Januar könnte es dann auch die ersten Transfers geben.

Wie der Mirror weiter berichtet, legt der United-Vorstand die Transfer-Politik fast komplett in die Hände von Rangnick. Der deutsche Coach soll im Januar bis zu 120 Millionen Euro erhalten, um die Mannschaft zu verstärken. Der ehemalige Trainer von RB Leipzig ist dem Bericht zufolge an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Amadou Haidara und Offensivspieler Christopher Nkunku im Winter interessiert. Beide zählen bei seinem Ex-Klub zu den absoluten Leistungsträgern. Während der 24-jährige Haidara bei RB noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht, ist Nkunku (24 Jahre) bis 2024 an die Sachsen gebunden.

Erst im Sommer soll laut Mirror hingegen der Transfer von Erling Haaland in Angriff genommen werden. Rangnick, der nach seinem Job als Interimstrainer für zwei Jahre Berater beim Premier-League-Klub wird, sei laut Bild ein Bonus von 10 Millionen Euro versprochen worden sein, sollte er den Torjäger von Borussia Dortmund von einem Wechsel zu United überzeugen. Die Ausstiegsklausel für einen Transfer des 21-Jährigen soll nach der aktuellen Spielzeit zwischen 75 und 90 Millionen Euro liegen. Anzeige

Klar ist schon jetzt: Auf Rangnick, der oft als "Fußballprofessor" bezeichnet wird, wartet eine Menge Arbeit. Kurzfristig soll er die Saison für den kriselnden Rekordmeister retten und möglichst noch Trophäen holen. Langfristig soll er helfen, an die glorreichen Zeiten unter Sir Alex Ferguson anzuknüpfen und sich wieder dauerhaft in der Weltspitze des Fußballs zu etablieren, wo der Klub nach dem Selbstverständnis hingehört. "Ich freue mich sehr, zu Manchester United zu kommen und konzentriere mich darauf, dem Klub eine erfolgreiche Saison zu bescheren", wurde der neue Coach vor wenigen Tagen zitiert.